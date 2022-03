Le Due Stelle del Touring Club Italiano premiano Palazzo Collicola

Tra i luoghi e le esperienze da non perdere a Spoleto anche il Duomo, la Basilica di San Salvatore, la Spoleto-Norcia e il Festival dei Due Mondi

Il Duomo, la Basilica di San Salvatore (dal 2011 nella World Heritage List dell’Unesco), la Greenway ciclabile della vecchia ferrovia Spoleto-Norcia. Non solo.

L’ultimo aggiornamento del Touring Club Italiano riguardante i luoghi d’Italia da non perdere contenuti nelle famose “Due Stelle del Touring”, annovera anche Palazzo Collicola – Museo d’Arte moderna ‘G. Carandente’. Un riconoscimento che arriva insieme alla conferma delle due stelle per Spoleto anche quale città-palcoscenico del Festival dei 2 Mondi.

Le due stelle del Touring Club Italiano offrono al viaggiatore una rapida ricognizione sui tesori da non perdere: monumenti, opere d’arte, ambienti naturali ma anche un’ampia gamma di eccellenze aperta ai beni cosiddetti ‘immateriali’, dall’enogastronomia alle feste, ai cammini, ai panorami. In molti casi sono riconosciute in tutto il mondo (come i Patrimoni dell’Umanità tutelati dall’Unesco, ad esempio la Basilica di San Salvatore in quanto parte del sito seriale ‘I Longobardi in Italia. I luoghi del potere 568-774 d.C.’), ma spesso vengono rivelate al viaggiatore anche autentiche perle, poco note o dimenticate: nel loro insieme costituiscono i tesori che il Touring valorizza per richiamarne sia l’interesse turistico e culturale, sia la necessità di una particolare attenzione e tutela.

“Al riconoscimento che Spoleto, insieme ad alcuni dei suoi più importanti monumenti, ottiene ormai stabilmente dal Touring Club Italiano – sono state le parole dell’assessore al marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale Giovanni Angelini Paroli – si aggiunge il prestigioso inserimento di Palazzo Collicola e della Galleria d’arte moderna ‘Giovanni Carandente’ nelle Due stelle del Touring. Si tratta di uno degli spazi culturali maggiormente caratterizzanti della nostra città, un riconoscimento legato al valore storico e alla bellezza del palazzo, ma anche alla capacità di presentare al pubblico una proposta artistica di grande interesse. L’auspicio è che, anche grazie al valore aggiunto rappresentato dal Touring, i visitatori scelgano anche quest’anno di tornare a godere delle bellezze della nostra città nell’imminente stagione turistica.”

Questa è la lista relativa all’Umbria: cose, luoghi, panorami ed esperienze da non perdere.

1. Perugia**

Fontana Maggiore**

Pala di S. Onofrio** di Luca Signorelli nel Museo capitolare*

Palazzo dei Priori**

Galleria nazionale dell’Umbria**

Panorama** dai giardini Carducci

Piazza S. Francesco**

Umbria Jazz da Perugia al mondo**

S. Pietro*

2. Ipogeo dei Volumni**

3. Panicale**

Panorama**dal viale del Belvedere

Martirio di S. Sebastiano** del Perugino in S. Sebastiano

4. Città di Castello*

Collezione Burri a palazzo Albizzini**

Collezione Burri aghi ex seccatoi di tabacco**

5. Gubbio**

La Corsa dei Ceri**

Piazza Grande**

Palazzo dei Consoli**

Tavole eugubine** nel Museo civico

Palazzo Ducale**

6. Assisi**

Basilica di S. Chiara**

Basilica di S. Francesco**

7. S. Maria degli Angeli**

8. In bicicletta sulla via degli Ulivi da Spello ad Assisi**

9. Cappella Baglioni** nella chiesa di S. Maria Maggiore* a Spello*

10. Piazza Silvestri** a Bevagna*

11. Storie di S. Francesco** nel complesso museale di S. Francesco* a Montefalco*

12. Palazzo Trinci** a Foligno*

13. Spoleto**

Palazzo Collicola – Museo d’Arte moderna «G. Carandente»**

Nella città-palcoscenico: il Festival dei 2 Mondi**

Duomo**

Basilica di s. Salvatore*

14. Museo regionale della Ceramica** di Deruta

15. Todi**

Piazza del Popolo**

Palazzi pubblici**

Duomo**

S. Maria della Consolazione**

16. Cascata delle Marmore**

17. Annunciazione** di Benozzo Gozzoli e Incoronazione di Maria tra angeli e santi** di Domenico Ghirlandaio nel Museo della Città e del Territorio di Narni*

18. Orvieto**

Pozzo di S. Patrizio**

Duomo*

19. Adorazione dei Magi** del Perugino in S. Maria dei Bianchi a Città della Pieve*

20. Spoleto-Norcia: una Greenway ciclabile**