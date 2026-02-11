“Le Cascate del Salto” di Flavio Stano al Rieti International Film Festival

La prima edizione del Rieti International Film Festival si terrà dal 18 al 22 febbraio 2026 presso il Multisala Moderno di Rieti. ll cortometraggio “Le cascate del Salto” sarà proiettato giovedì 19 febbraio 2026, l’accesso alle proiezioni sarà libero e gratuito e le opere più votate in sala riceveranno il Premio del Pubblico. Pertanto la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare alla proiezione per sostenere il progetto “Le Cascate del Salto”, un’occasione speciale di incontro, cultura e condivisione.

Girato interamente in Umbria, tra Monteluco, l’ex ferrovia Spoleto–Norcia e Sant’Anatolia di Narco, il film rappresenta un esordio significativo per il giovane autore spoletino, che sceglie il territorio come elemento narrativo e simbolico, trasformando il paesaggio in spazio emotivo e luogo di formazione. Il progetto è patrocinato dal Comune di Spoleto e di Sant’Anatolia di Narco, realizzato con il supporto organizzativo dell’Associazione Il Filo Rosso e per una produzione di Tramare Film.

Durante la loro ultima estate insieme, Marcello e Gioele crescono, si scoprono e imparano a confrontarsi con le proprie verità, mentre la ricerca delle leggendarie Cascate del Salto resta viva dentro di loro, fino a trasformarsi in un’escursione decisiva e rivelatrice per entrambi. Il cortometraggio affronta con sensibilità i temi dell’identità, della scoperta del desiderio e delle fragilità adolescenziali, attraverso una narrazione intima e simbolica.

La selezione al Rieti International Film Festival segna un traguardo importante per Flavio Stano e per una produzione che valorizza il territorio umbro, portando sullo schermo un racconto universale di crescita e scoperta radicato in luoghi fortemente identitari.