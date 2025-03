Le arti femminili nelle associazioni. Seconda edizione. Giovedì 13 marzo

Giovedì 13 marzo nella sala al piano terra di Palazzo Mauri alle 17.00 si inaugurerà ‘Le arti femminili nelle associazioni. Seconda edizione’, una mostra a cura di Fidapa BpwItaly Sezione di Spoleto, che si potrà visitare fino al 20 marzo.

Per sottolineare l’importanza della lotta per i diritti delle donne, alcune associazioni del territorio si uniscono per il secondo anno consecutivo in un evento che esalta e dà spazio alla creatività femminile.

Attraverso le arti della musica, della poesia, della pittura e delle immagini, le associazioni Fidapa Bpw Italy Spoleto e della Valnerina, Spoleto nel cuore, Donne contro la guerra, Gruppo teatrale Aletheia, Il filo rosso, Il girasole, Il giardino di Matisse, Inner Wheel, Rotaract e Teude daranno voce alle artiste del territorio.

Durante l’evento, le partecipanti esporranno opere d’arte e alterneranno performance e letture di poesie, contribuendo a diffondere valori di inclusione, promozione culturale e difesa dei diritti sociali.

“Questo percorso artistico e culturale – ha dichiarato la presidente di Fidapa BpwItaly Sezione di Spoleto Maria Raffaella Fioretti – nasce dall’iniziativa condivisa con le istituzioni e le associazioni femminili ed è diventato un punto di riferimento per la valorizzazione del talento femminile nel nostro territorio. L’entusiasmo e la partecipazione di numerose realtà associative confermano l’importanza di questa manifestazione, che si propone di sensibilizzare la comunità e celebrare il ruolo della donna nella società attraverso l’arte e la cultura”.

“Iniziative come questa – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – curate dalle associazioni femminili sono essenziali per promuovere l’uguaglianza di genere. Eventi così educano la cittadinanza, stimolando un dialogo aperto che può contribuire alla costruzione di una comunità più equa e rispettosa e di un futuro migliore per tutte e tutti. Queste iniziative non solo celebrano i successi delle donne, ma incoraggiano anche le nuove generazioni a perseguire le proprie passioni”.