Le appassionate. Storie di donne che hanno cambiato il futuro – Sabato 6 dicembre, ore 16.30

Sabato 6 dicembre alle ore 16.30 alla Biblioteca Carducci di palazzo Mauri verrà presentato il libro “Le appassionate – Storie di donne che hanno cambiato il futuro” di Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori, edito da Feltrinelli.

Il libro raccoglie le storie di chi ha cambiato il mondo senza aspettare il permesso di farlo. Donne che hanno osato varcare soglie chiuse da secoli, che hanno sfidato istituzioni immobili, che hanno pagato un prezzo per ogni conquista. Alcune lo hanno fatto sotto le luci della ribalta, altre nel silenzio della fatica quotidiana, ma tutte hanno lasciato un segno, spesso più profondo di quanto la storia sia disposta a riconoscere. Tra queste donne spicca la vicenda di Nunni Miolli, la casalinga femminista, da anni residente a Spoleto, che nel 1979 rimase ferita in un feroce attacco terroristico da parte del gruppo neofascista dei NAR, i nuclei armati rivoluzionari.

All’incontro con Nunni Miolli, parteciperanno Vinzia Fiorino, presidente società italiana delle storiche, Maria Novella De Luca, giornalista di Repubblica, Simonetta Fiori, giornalista di Repubblica. Porterà i saluti istituzionali il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Spoleto Danilo Chiodetti.

Maria Novella De Luca è inviata di “Repubblica”, dove da molti anni si occupa di cronaca, diritti civili, questioni di genere e inchieste sociali. Ha scritto Le tribù dell’ecstasy (Theoria, 1996), dedicato ai giovani e al mondo della notte. Ha curato il libro-intervista con la sociologa Chiara Saraceno, La famiglia naturale non esiste (Laterza, 2025). Per il gruppo Gedi ha realizzato la web serie Finché legge non vi unisca, inchiesta sulle unioni civili e le famiglie arcobaleno. Fa parte del Comitato scientifico dell’Osservatorio Step (Stereotipi e pregiudizi) della Sapienza Università di Roma.

Simonetta Fiori, per tanti anni inviata di “Repubblica”, dove continua a scrivere di temi culturali. Ha curato per Laterza due libri-intervista: Il grande silenzio (2009) con Alberto Asor Rosa e Italiani senza padri (2011) con Emilio Gentile. È autrice dei docufilm Inge Film su Inge Feltrinelli (con Luca Scarsella, Feltrinelli, 2010) e Repubblica primo sogno su Eugenio Scalfari (Gedi, 2021). Per Guanda ha pubblicato La testa e il cuore. L’amore in trenta storie (2020) e ha curato per Einaudi La biblioteca di Raskolnikov. Libri e idee per un’identità democratica (2024). Collabora con il master di Editoria, giornalismo e management culturale della Sapienza Università di Roma. Ha vinto il Premiolino, il premio Geraldini Donne per il giornalismo e il premio Scalfari.

Vinzia Fiorino insegna storia contemporanea all’ Università di Pisa ed è attualmente presidente della società italiana delle storiche Si è occupata di storia sociale e culturale della psichiatria e degli internamenti manicomiali e di storia della cittadinanza femminile Tra i suoi libri: “Il genere della cittadinanza, diritti civili e politici delle donne” (Viella).