Lavoro, si cercano figure professionali a Spoleto, Perugia, Città di Castello, Umbertide e Foligno

Somministrazione lavoro srl, l’agenzia di intermediazione e società di consulenza, la prima con sede legale a Perugia, è alla ricerca di varie figure professionali: un autista con patente C, un operaio addetto al frantoio, operai specializzati, montatori meccanici ed un impiegato addetto alle buste paga. Gli annunci di lavoro di questa settimana, rivolti ad entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità, riguardano le città di Perugia, Spoleto, Città di Castello, Umbertide e Foligno.

Di seguito gli annunci di lavoro:

Un autista con patente C, con esperienza pregressa di almeno un anno, per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede di lavoro a Perugia. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a operaio\a addetto\a al frantoio, con esperienza minima nella mansione, per azienda operante nel settore agroalimentare, sede di lavoro a Spoleto. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Operai specializzati per importante realtà di Città di Castello operante nel settore metalmeccanico. È richiesta esperienza nel settore di almeno 2 anni e disponibilità a lavoro su turni. Si offre contratto a termine e successivo inserimento a tempo indeterminato. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Montatori meccanici per incremento organico per importante realtà metalmeccanica di Umbertide. I requisiti richiesti sono: ottima conoscenza del disegno tecnico, esperienza pregressa in ambito metalmeccanico di almeno 2 anni, disponibilità a lavoro su turni. Si offre contratto a termine e successivo inserimento a tempo indeterminato. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a impiegato\a per buste paga con esperienza pregressa nella mansione di 2 anni e conoscenza del software TeamSystem, con sede di lavoro a Foligno. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento in azienda. Retribuzione commisurata al livello di esperienza. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.