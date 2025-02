Lavori VUS a San Martino in Trignano, l’incontro con cittadini e operatori economici martedì 18 febbraio alle ore 21. Interverranno gli assessori Agnese Protasi e Federico Cesaretti

In vista degli interventi che la Valle Umbra Servizi eseguirà a San Martino in Trignano sul sistema fognario di viale Cerquestrette, è stato organizzato dal Comune di Spoleto e da VUS un incontro con cittadini e operatori economici per illustrare le modalità di intervento e il cronoprogramma dei lavori.

L’illustrazione, che si svolgerà nell’area verde di San Martino in Trignano, è in programma martedì 18 alle ore 21. Interverranno gli assessori Agnese Protasi e Federico Cesaretti.​