Lavori sulla Flaminia in direzione Foligno, chiude lo svincolo di Campello sul Clitunno

Tratto di 4 km a carreggiata unica

Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane) sulla strada statale 3 “Via Flaminia”.

A partire da domani, giovedì 6 agosto, sarà interessato un tratto della carreggiata in direzione Foligno per circa 4 km (dal km 134 al km 138) a Campello sul Clitunno.

Per consentire gli interventi, il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta mentre lo svincolo di Campello sul Clitunno sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno.

In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Trevi.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 18 settembre.

I lavori consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati di fondazione e nella realizzazione di un nuovo piano viabile, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.