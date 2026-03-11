Lavori Palazzetto dello Sport: i chiarimenti dell’amministrazione comunale

    • In riferimento alla richiesta di chiarimenti da parte di Anac, relativamente ai lavori di realizzazione del Palazzetto dello Sport in viale Martiri della Resistenza, l’amministrazione comunale precisa che:

     

    1. il Comune di Spoleto ha già fornito riscontro all’Autorità Nazionale Anti Corruzione rispetto alle richieste rappresentate;

    2. i lavori per il nuovo Palazzetto dello Sport stanno proseguendo regolarmente e le osservazioni dell’ANAC non incidono sul relativo andamento sia dal punto di vista economico che tecnico;

    3. all’esito del procedimento sarà cura del Comune fornire maggiori e ulteriori informazioni a riguardo.

     

     

     

