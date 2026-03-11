Lavori Palazzetto dello Sport: i chiarimenti dell’amministrazione comunale

In riferimento alla richiesta di chiarimenti da parte di Anac, relativamente ai lavori di realizzazione del Palazzetto dello Sport in viale Martiri della Resistenza, l’amministrazione comunale precisa che:
-
il Comune di Spoleto ha già fornito riscontro all’Autorità Nazionale Anti Corruzione rispetto alle richieste rappresentate;
-
i lavori per il nuovo Palazzetto dello Sport stanno proseguendo regolarmente e le osservazioni dell’ANAC non incidono sul relativo andamento sia dal punto di vista economico che tecnico;
-
all’esito del procedimento sarà cura del Comune fornire maggiori e ulteriori informazioni a riguardo.
