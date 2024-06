Lavori in via Anfiteatro, via Pierleone e via Vaita S. Andrea. Modifiche alla circolazione

​Martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 giugno verranno effettuati dalla ditta Ortana Asfalti S.r.l. di Roma i lavori di messa in sicurezza e sistemazione dell’asfalto con rifacimento della pavimentazione in via Vaita S. Andrea, via Pierleone e via Anfiteatro.

Per consentire lo svolgimento dei lavori saranno modificate dalle ore 7.00 alle 18.00 da martedì 11 a giovedì 13 giugno la circolazione e la sosta nelle zone interessate.

Nello specifico è istituito dalle ore 6.00 alle 18.00 dei giorni 11 e 12 giugno e comunque fino al termine dei lavori, il divieto di sosta con l’obbligo della rimozione (ad eccezione dei veicoli essenziali ai lavori) in via Vaita S. Andrea e via Pierleone e dalle ore 6.00 alle 18.00 del 12 e 13 giugno sarà vietata la sosta anche in via Anfiteatro.

In via Vaita S. Andrea martedì 11 giugno dalle ore 7.00 alle 18.00, e comunque fino al termine dei lavori, è vietata la circolazione con deviazione su percorsi alternati e precisamente:

• i veicoli provenienti da piazza Collicola con corsia creata appositamente con transenne, raggiungeranno piazza San Domenico, piazza XX Settembre e via Fonte Pescaia;

• i veicoli provenienti da via Pierleone verranno deviati in piazza XX Settembre e via Fonte Pescaia;

• i veicoli che devono raggiungere via Filitteria, via Duomo e vie limitrofe potranno accedere da viale Matteotti con inversione del senso di marcia di via Monterozze, via Delle Terme, via Giustolo e via Belli per proseguire in via Filitteria;

• i veicoli in uscita da via Tobagi e piazza Mentana percorreranno corso Mazzini in deroga ai divieti esistenti.

In via Pierleone martedì 11 e mercoledì 12 giugno dalle ore 7.00 alle 18.00, e comunque fino al termine dei lavori, è vietata la circolazione con deviazione su percorsi alternativi e precisamente:

• i veicoli provenienti da via Cecili sono deviati in piazza Torre dell’ Olio, via Elladio e via Ponzianina;

• i veicoli diretti al centro da viale Martiri della Resistenza accederanno in via Don Pietro Bonilli, via Monterozze, piazza di Porta San Lorenzo, via Vittori, piazza Collicola e via Vaita S. Andrea.

In via Anfiteatro il 12 e il 13 giugno dalle ore 7.00 alle 18.00, e comunque fino al termine dei lavori, è vietata la circolazione con deviazione su percorsi alternati e precisamente:

• i veicoli diretti al centro sono deviati in via Cacciatori delle Alpi, ponte Ponzianina, vicolo del Quartiere, tratto finale di via Anfiteatro e via Cecili oppure da viale Martiri della Resistenza accederanno in via Don Pietro Bonilli, via Monterozze, piazza di Porta San Lorenzo, via Vittori, piazza Collicola, via Vaita S. Andrea.

Il servizio di trasporto pubblico urbano come concordato con il gestore è deviato sulla circonvallazione esterna con capolinea a piazza Carducci e/o piazza Libertà, via Brignone e via Monterone.

I mezzi di soccorso sono deviati sui percorsi alternativi fatta eccezione per gli interventi sulle vie interessate dai lavori.