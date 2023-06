Lavori in piazza della Vittoria, sospesa la TARI per le attività commerciali della zona

Deciso dalla Giunta a causa dei disagi vissuti dalle attività commerciali dal 1 gennaio al 30 giugno 2023. Online l’avviso e il modello per presentare la domanda

è online nel sito istituzionale dell’Ente l’avviso per richiedere la sospensione della TARI 2023 per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2023. L’agevolazione è rivolta alle sole attività, quindi utenze non domestiche, operanti sia all’interno del cantiere di piazza della Vittoria, sia nelle aree immediatamente adiacenti.

La Giunta comunale, alla luce dei disagi vissuti nei primi sei mesi dell’anno dalle attività commerciali presenti nell’area a causa dei lavori che hanno richiesto continue limitazioni al traffico veicolare e pedonale, ha ritenuto opportuno prevedere la sospensione del pagamento della TARI.

“ La realizzazione della rotatoria in piazza della Vittoria, sia per il tipo di intervento, sia per la particolarità dell’area interessata dai lavori, ha senza dubbio causato dei disagi ad alcune attività commerciali – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Durante il periodo natalizio abbiamo accolto le richieste dei commercianti posticipando l’inizio dei lavori. Allo stesso modo abbiamo deciso di adottare questa misura perché siamo consapevoli dell’impatto che l’area di cantiere ha avuto in questi mesi”.

La domanda (il modulo è disponibile qui >> https://bit.ly/3iGEuR0) dovrà essere consegnata al Protocollo Generale (piazza del Comune n. 1) o, in alternativa, trasmesso via PEC all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it o via email a ufficio.tributi@comune.spoleto.pg.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio TARI ai numeri 0743 218166-70-89.​