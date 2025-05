Lavori in corso, nuove interruzioni della fornitura dell’acqua

La Valle Umbra Servizi Spa sta procedendo agli interventi di ottimizzazione della rete idrica previsti dal progetto PNRR “VUS-STAINABILITY 4.0 – LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA NELLA VALLE UMBRA”.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori si potranno verificare cali di pressione in rete e possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua nel territorio comunale. Nello specifico martedì 20 maggio, dalle ore 9.00 alle 18.00 l’area interessata riguarderà le località di San Sabino, Crociferro, San Giacomo e Beroide; mercoledì 21 maggio, sempre dalle ore 9.00 alle 18.00 via Montesasso e località Crociferro, mentre giovedì 22 maggio, stesso orario, le vie e le località interessate saranno la Zona Industriale di San Giacomo, via Finlandia, via Ucraina, via Grecia, corso Flaminio (tratto Oleificio Coricelli – Incrocio via della Stazione).

La Valle Umbra Servizi Spa precisa che, al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di opalescenza o torbidità. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Per informazioni è attivo il Numero Verde 800-663036.​