Lavori in corso… Lirico Sperimentale all’opera

Cantanti in prova in tutta la città

In programma cinque nuovi allestimenti dal 2 al 24 settembre 2022 a Spoleto e nei principali teatri dell’Umbria

Grande fermento al Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto, dove sono in corso i preparativi per la 76ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria. Dopo il grandissimo successo riscosso con La tragédie de Carmen, i cantanti vincitori e idonei dei Concorsi 2021 e 2022 – oltre alle voci che la Direzione artistica ha selezionato tra i cantanti che si sono presentati alle audizioni e i cantanti vincitori delle scorse edizioni – sono impegnati per tutta Spoleto con le prove dei prossimi spettacoli in cartellone.

Nella Sala Monterosso di Villa Redenta sono iniziate le prove di regia di La porta divisoria, opera di Fiorenzo Carpi su libretto di Giorgio Strehler, ispirato a La metamorfosi di Kafka. Lo spettacolo andrà in scena – in prima assoluta – al Teatro Caio Melisso di Spoleto venerdì 2 e sabato 3 settembre alle ore 20.30, e domenica 4 settembre alle ore 17.00, con la direzione musicale di Marco Angius. L’opera, molto complessa sia sul piano musicale sia sul piano drammaturgico, richiede una solida preparazione da parte dei giovani talenti che, in questi giorni di prove con il regista Giorgio Bongiovanni e grazie al prezioso apporto del maestro collaboratore Antonio Vicentini, si stanno dimostrando entusiasti e dediti al progetto.

Al Teatro Nuovo di Spoleto , invece, si prepara un nuovo allestimento di Don Giovanni, in scena venerdì 16 e sabato 17 settembre alle ore 20.30, e domenica 18 settembre alle ore 17.00 (Anteprime per studenti, anziani e associazioni: martedì 13 settembre alle ore 18.00, mercoledì 14 settembre alle ore 16.00 e giovedì 15 settembre alle ore 18.00). Le nuove voci dello Sperimentale si dovranno confrontare con uno dei più grandi capolavori dell’opera e con la regia visionaria che Henning Brockhaus ha pensato per loro. La direzione musicale è affidata a Salvatore Percacciolo. Nell’ambito della Stagione Lirica Regionale 2022, l’opera sarà in scena anche al Teatro Morlacchi di Perugia nei giorni di lunedì 19 e martedì 20 settembre, alle ore 20.30.

Alla Palazzina Berio e in Sala Petrassi , nel frattempo, proseguono le prove con i Maestri Carolina Benedettini e Kim Minjeong. In preparazione anche gli altri spettacoli della stagione: gli Intermezzi del ‘700 – La franchezza delle donne e L’ammalato immaginario – in scena al Teatro Caio Melisso venerdì 9 e sabato 10 settembre alle ore 21.00 e domenica 11 settembre alle ore 17.00. E Operalieder – le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, appuntamento liederistico che si terrà mercoledì 14 settembre alle ore 21.00 nella Sala Monterosso del Complesso di Villa Redenta.

Anche La tragédie de Carmen tornerà in scena nell’ambito della Stagione Lirica Regionale 2022, all’Auditorium San Domenico di Foligno [mercoledì 21 settembre, ore 20.30], al Teatro degli Illuminati di Città di Castello [giovedì 22 settembre, ore 20.30], al Teatro Comunale di Todi [venerdì 23 settembre, ore 20.30] e al Teatro Sergio Secci di Terni [sabato 24 settembre, ore 20.30].

I biglietti della stagione sono acquistabili presso le rivendite autorizzate Ticket Italia e online al seguente link: https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022. Per informazioni scrivere a info@ticketitalia.com oppure chiamare i numeri 0743.222889 / 338.856272 / 0743.221645.