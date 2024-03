Lavori in corso ai giardini pubblici di Largo Moneta

Causa maltempo slittano i tempi per realizzare la pavimentazione in gomma colata. Ripristinate le condizioni di sicurezza per l’utilizzo dei giochi presenti in vista dei lavori definitivi

Sono in corso i lavori di sostituzione dello scivolo dei giardini pubblici di largo Moneta. L’intervento si è reso necessario a causa del danneggiamento della struttura già presente, rimossa dalla ditta nei giorni scorsi.

Purtroppo a causa delle condizioni meteo non è possibile ultimare i lavori nei tempi previsti, soprattutto perché il ripristino della pavimentazione in gomma colata necessita di una superficie completamente asciutta.

Per rendere comunque l’altra struttura ludica presente accanto allo scivolo disponibile in condizioni di sicurezza per l’uso da parte dei bambini, la ditta provvederà a riempire provvisoriamente con la terra le parti di pavimentazione attualmente scoperte dove, in un secondo momento, verrà realizzata la pavimentazione definitiva.

L’intervento di sistemazione del nuovo scivolo, marca Kompan modello ELE 400048, verrà effettuata ai sensi delle normative UNI EN 1176 e 1177.