Lavori in corso ai campi sportivi di San Nicolò

Iniziati il 5 ottobre si concluderanno entro febbraio 2023. In corso l’intervento per la copertura del primo campo con erba sintetica. Le parole del sindaco Sisti e del vice Lisci

Proseguono i lavori di riqualificazione dei campi sportivi di San Nicolò, dove è previsto anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento sismico.

L’area sportiva tra via Lorenzo Betti e via Pietro Falchi è oggetto infatti di un intervento di manutenzione straordinaria, resa possibile grazie al finanziamento di € 100.000,00 della Regione Umbria, ottenuto dal Comune di Spoleto, che ha co-finanziato i lavori con altri € 45.000,00, attraverso il bando regionale per il completamento del Programma annuale per l’impiantistica sportiva 2022.

In queste prime settimane gli interventi, iniziati il 5 ottobre scorso e la cui conclusione è prevista per febbraio 2023, stanno interessando il primo dei due campi sportivi dove è in corso l’impostazione per la posa in opera della copertura in erba sintetica e la conseguente realizzazione di uno spazio di allenamento e formazione.

Successivamente la ditta COSTRUZIONI CAMPANA S.R.L., che sta effettuando i lavori, programmerà la sistemazione delle recinzioni (è previsto l’utilizzo di reti di protezione verticali per evitare pericoli nelle aree esterne) e dell’impianto di irrigazione nel campo attualmente utilizzato per il rugby (realizzazione di un impianto automatico con 13 irrigatori).

“ La riqualificazione degli impianti sportivi è uno degli obiettivi che ci siamo dati per permettere ai nostri giovani di praticare sport in ambienti e luoghi adeguati, anche sotto l’aspetto della sicurezza – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Questo intervento rientra in un programma più ampio che interesserà tutte le strutture sportive del territorio che necessitano di lavori di sistemazione, un piano che intendiamo portare a compimento entro il 2026”.

L’ultimo intervento, prima della chiusura dei lavori, riguarderà sia l’adeguamento sismico del locale dove si trova la centrale termica, sia l’abbattimento delle barriere architettoniche a ridosso degli spogliatoi per il miglioramento dell’accesso al campo in terra battuta, dove attualmente sono presenti delle scale in muratura.