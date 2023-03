Lavori galleria “Forca di Cerro”, Melasecche: concordata con Anas nuova programmazione

Da venerdì 3 marzo tunnel aperto anche in orario notturno e ripresa interventi a fine mese con conclusione entro maggio



“La Regione ha concordato con Anas una nuova programmazione dei lavori nella galleria Forca di Cerro sulla strada statale 685 ‘delle Tre Valli Umbre’. Da dopodomani, venerdì 3 marzo, il tunnel sarà aperto anche in orario notturno, e dunque il tratto fra Spoleto e Norcia sarà sempre percorribile, e gli interventi riprenderanno a fine mese per terminare entro maggio”. È quanto evidenzia l’assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche.

Nel dettaglio, Anas ha specificato che i lavori notturni all’interno della galleria saranno temporaneamente sospesi e si adotterà la nuova programmazione delle attività di cantiere che si è resa necessaria per le difficoltà di reperimento di circa 50 chilometri di cavi elettrici che consentiranno il completamento delle ultime fasi dei lavori.

La fornitura del materiale è attesa per la fine di marzo. Le lavorazioni riprenderanno poi con il consueto orario notturno dalle 22 alle 6.30 del giorno successivo, con esclusione delle notti di sabato, domenica e festivi.

Per agevolare il traffico e le attività del territorio, in accordo con i Comuni interessati, saranno disposte ulteriori brevi sospensioni, con riapertura del tunnel in occasione delle festività pasquali (dal 7 all’11 aprile) e del ponte del 25 aprile/1 maggio (dal 21 aprile al 2 maggio).

Il completamento degli interventi è previsto per la fine di maggio e consentiranno la riapertura della galleria alla circolazione del territorio, con l’impiantistica completamente riqualificata, prestazioni migliorate e maggiore sicurezza.