Lavori e montaggio gru tra Piazza della Libertà e Corso Mazzini

Modifiche alla circolazione mercoledì 9 febbraio dalle 7 alle 20

Modifica alla circolazione e al transito pedonale in piazza della Libertà. Per consentire l’esecuzione dei lavori e l’utilizzo di una gru mercoledì 9 febbraio, dalle ore 7.00 alle 20.00, è stato disposto il divieto di transito veicolare e pedonale in piazza della Libertà, nell’area di immissione in corso Mazzini tra il bar Canasta e la pizzeria Zeppelin, anche per i residenti ed i mezzi di soccorso.

Con l’entrata in vigore del divieto di circolazione per la giornata di domani, sono stati previsti percorsi alternativi: Corso Mazzini sarà a doppio senso di circolazione ed i veicoli autorizzati a percorrerlo potranno uscire in direzione piazza Mentana, mentre i pedoni diretti da piazza della Libertà in Corso Mazzini e viceversa utilizzeranno il percorso alternativo di via Tommaso Martani, vicolo dello Sdrucciolo oppure via Della Trattoria, vicolo Dello Sdrucciolo.

Eventuali autocarri e mezzi di soccorso VVFF che, a causa delle dimensioni, non possono transitare in uscita in via Cavallotti e via delle Terme, verranno scortati dal personale della Polizia Locale in senso contrario a quello di marcia fino a Piazza Garibaldi.

Immagine di archivio