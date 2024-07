Lavori di rigenerazione urbana. Sisti: “Migliorare Poreta sia dal punto di vista della sostenibilità, sia per quanto riguarda l’identità di questo borgo”

Al via ai lavori di rigenerazione urbana nel borgo di Poreta. Finanziati con le risorse del Fondo Complementare al PNRR per un importo di circa € 140.000,00, gli interventi interesseranno principalmente le due strade che si incrociano all’altezza della Chiesa di San Cristoforo.

I lavori, che inizieranno lunedì 29 luglio e termineranno entro la fine del mese di ottobre e saranno eseguiti dalla ditta Esseti Sistemi e Tecnologie srl di Terni, prevedono la rimozione dell’asfalto sia nella strada parallela alla Chiesa, nel tratto che collega con all’edificio dell’ex scuola, sia in quella che arriva davanti alla Chiesa, solo su un breve tratto subito prima dell’incrocio.

Successivamente l’asfalto rimosso verrà sostituito con dei masselli autobloccanti in cemento, con finitura in doppio strato di basalto. Per quanto riguarda invece i marciapiedi verranno utilizzate principalmente due tipi pavimentazioni: la prima sarà in calcestruzzo architettonico in pasta, mentre la seconda verrà realizzata con lastre a correre in pietra di Izzalini.

“Anche in questo caso, così come in tutti gli interventi di rigenerazione urbana a Bazzano, Azzano, San Giacomo, Eggi e Monteluco, si tratta di migliorare il borgo di Poreta sia dal punto di vista della sostenibilità, sia per quanto riguarda l’identità di questo borgo – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – I lavori rappresentano la prima fase di un progetto più generale a cui stiamo lavorando come amministrazione comunale, che prevede come secondo step la riqualificazione della ex scuola e dell’area di comunità”.

A riguardo è stata firmata un’ordinanza per la regolamentazione del traffico durante il periodo di esecuzione dei lavori. Nel tratto della strada comunale che attraversa il centro abitato, tra l’ingresso della Chiesa parrocchiale e l’intersezione per Poreta Alto Castello, la circolazione e la sosta veicolare sarà vietata dalle ore 7.00 del 29 luglio alle 17.00 del 10 settembre 2024. I veicoli diretti e provenienti da loc. Poreta Alto Castello – Silvignano – Campello Alto e Pettino sono deviati sulla S.P. 451/1 (strada provinciale che collega Campello sul Clitunno a Pettino). Il servizio di trasporto pubblico extra urbano (linea E 423 Foligno – Spoleto) da Campello sul Clitunno prosegue su S.S. 3 in direzione San Giacomo e sulla strada comunale per Poreta (anello interno) per poi tornare indietro in direzione San Giacomo.