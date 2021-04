Lavori di rifacimento dell’acquedotto Argentina a Colle San Tommaso

Mercoledì 7 aprile previste le modifiche alla circolazione

Modifiche alla circolazione in via Colle San Tommaso e in via Caduti di Nassiriya.

Mercoledì 7 aprile i tecnici della Valle Umbra Servizi effettueranno dei lavori di scavo per il rifacimento della condotta idrica (acquedotto Argentina).

Per consentire l’esecuzione degli interventi, che si protrarranno per l’intera giornata, dalle ore 8.30 alle 18.30, e comunque fino al termine dei lavori, in via Colle San Tommaso (tratto compreso tra il numero civico 4 e l’intersezione con via Caduti di Nassiriya) è vietata la circolazione ai veicoli (compresi quelli di soccorso) e ai pedoni.





L’accesso e l’uscita dal numero civico 4 è garantita, da Madonna di Lugo, passando da via Fratellanza Scout e da San Sabino da via Allen Ginsberg.

Valle Umbra Servizi provvederà all’installazione e alla manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.