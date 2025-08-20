Lavori di miglioramento sismico per 4 milioni di euro alla Scuola “Francesco Toscano”: al via ad ottobre

  • Redazione
  • Agosto 20, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
    • è in dirittura di arrivo la procedura per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico che interesseranno la scuola primaria ‘Francesco Toscano’ in via Cerquiglia.

    Gli uffici tecnici del Comune di Spoleto stanno ultimando in queste settimane la verifica dei requisiti delle ditte che hanno partecipato alla gara così come previsto dalla normativa. Una volta conclusa la fase dei controlli l’Ente provvederà all’aggiudicazione dell’intervento, con l’obiettivo di effettuare la consegna del cantiere e dare il via ai lavori entro il mese di ottobre.

     

    L’intervento, che aveva ottenuto inizialmente un finanziamento di € 3.110.400,00 tramite l’ordinanza 109/2020, a seguito dell’aumento richiesto dagli uffici tecnici del Comune di Spoleto può contare oggi su un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro, precisamente € 3.963.612,18.

    L’intervento, che dalle stime effettuate dovrebbe iniziare entro il mese di ottobre, avrà una durata di 660 giorni, circa 22 mesi.

    Per il miglioramento sismico della scuola primaria “Francesco Toscano” è prevista la sistemazione di cuscinetti frapposti tra le fondamenta e la struttura dell’edificio (verrà demolito il solaio del piano terra), ossia di isolatori sismici che permetteranno di preservarne l’integrità in caso di terremoto. I lavori permetteranno anche la realizzazione della nuova centrale termica della scuola.

     

    In base al cronoprogramma l’intervento dovrebbe terminare durante l’estate del 2027, ipotizzando quindi il rientro nell’edificio di via Cerquiglia per l’anno scolastico 2027-2028.​

    Commentiultimi pubblicati

    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....
    Aurelio Fabiani 2025-05-09 16:47:42
    Immagino quindi Sergio, che tu vorresti come il 14 dicembre 2023. A proposito, come è che hai votato? Ricordaci anche.....