Approvati circa 240.000 euro di interventi nel centro storico, in via Don Minzoni e in via XXV aprile

Inizieranno nelle prossime settimane i lavori di messa in sicurezza di alcune strade comunali. Approvati nei giorni scorsi i documenti istruttori ed i progetti esecutivi da parte della giunta comunale, gli interventi interesseranno sia il centro storico, sia via Don Minzoni e via XXV aprile nell’area tra viale Trento e Trieste e viale Guglielmo Marconi.

Per quanto riguarda il centro storico i lavori verranno effettuati in via della Trattoria, via dell’Angelo, vicolo del Forno, via San Martino, via Benedetto Egio e via degli Abeti dove, anche sulla base delle prescrizioni della Soprintendenza, verranno rifatti alcuni tratti di selciato e si interverrà sulla pavimentazione attuale con un lavoro di fresatura, per poi provvedere all’asfaltatura delle vie interessate con un tappetino di 4 cm di spessore.

Analogo l’intervento previsto in via Don Minzoni e in via XXV aprile, dove oltre ai lavori di asfaltatura è previsto il rifacimento dei marciapiedi in via Don Minzoni.

Complessivamente il costo degli interventi, che verranno affidati nelle prossime settimane, sarà di poco inferiore a € 240.000,00 (oltre € 100.000,00 per il centro storico e circa € 130.000 per via Don Minzoni e via XXV aprile).

I lavori in via della Trattoria, via dell’Angelo, vicolo del Forno, via San Martino, via Benedetto Egio e via degli Abeti, tra il selciato e l’asfaltatura, richiederanno 45 giorni di tempo, mentre per via XXV aprile e via Don Minzoni saranno sufficienti circa 10 giorni lavorativi.

“Stiamo procedendo con i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali – ha dichiarato l’assessore Manuela Albertella – intervenendo soprattutto in quelle aree dove le condizioni del manto stradale risultano più critiche. Con gli uffici tecnici stiamo programmando ulteriori interventi in risposta alle necessità che, nelle attività di verifica, riscontriamo in altre aree del territorio comunale”. ​