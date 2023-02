Lavori di messa in sicurezza della strada comunale di San Gregorio di Ocenelli

Un finanziamento complessivo di € 500.000,00 all’inte​rno del P SR

Il progetto definitivo per la messa in sicurezza della strada comunale di San Gregorio di Ocenelli realizzato dal Comune di Spoleto è rientrato nella graduatoria regionale per un finanziamento complessivo di € 500.000,00 all’inte​rno del PSR, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 misura 7- Sottomisura 7.2 – Intervento 7.2.1 “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”, che prevedeva interventi di miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie al fine di sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito degli eventi sismici verificatesi dal 24 Agosto 2016, favorendo la continuità e la ripresa dello sviluppo economico nelle aree del cratere maggiormente colpite dal sisma.

Al momento, dopo la consegna delle integrazioni richieste, si è in attesa dell’indicazione da parte della Regione Umbria delle tempistiche per la presentazione del progetto esecutivo.

Con il progetto si intende realizzare la sistemazione della struttura stradale con l’installazione di guard rail in legno, la segnaletica verticale, la pavimentazione ecologica e depolverizzazione a triplo strato, con cui si intende eliminare la polvere migliorando allo stesso tempo la regolarità, l’aderenza e l’impermeabilità, mantenendo inalterato il contesto paesaggistico.