Lavori acquedotto: variazioni alla circolazione dal 26 al 30 gennaio a Collerisana, in via Fabiano Benedetti Valentini

  • Redazione
  • Gennaio 22, 2026
  • Comunicazioni dal Comune
    • Sono previste per la prossima settimana alcune variazioni alla circolazione in via Fabiano Benedetti Valentini, nella zona di Collerisana.

    L’ordinanza, firmata questa mattina dalla Comandante della Polizia Locale Alessandra Pirro, si è resa necessaria per consentire il proseguo dei lavori di sostituzione e ammodernamento dell’acquedotto pubblico.

    Nello specifico, infatti, sono emerse alcune difficoltà durante la fase di scavo legate alla presenza di sottoservizi che non permettono di effettuare i lavori sul margine della carreggiata, in un tratto in cui la larghezza della strada è limitata.

    Dopo il sopralluogo congiunto del Comune di Spoleto e della Valle Umbra Servizi, effettuato nei giorni scorsi, è emersa quindi la necessità di deviare la circolazione su percorsi alternativi per consentire la regolare esecuzione dell’intervento.

    Dalle ore 8.00 di lunedì 26 fino alle 17.00 di venerdì 30 gennaio è stato disposto il divieto di sosta e di circolazione, eccetto ovviamente che per i veicoli impegnati nei lavori, in via Fabiano Benedetti Valentini.

    A secondo dello stato di avanzamento dell’intervento, che procederà da Collerisana in direzione Ospedale, i residenti ed i mezzi di soccorso potranno accedere a monte e a valle della via percorrendo a doppio senso di circolazione via Don Guerrino Rota, lato Santo Chiodo o via Loreto – via F. Benedetti Valentini, lato Ospedale.

    I residenti in località Montelirossi e in località Rubbiano e zone limitrofe possono accedere dalla S.S. 418 Acquasparta, via degli Orafi e via Eduardo de Filippo.

    Il servizio trasporto pubblico seguirà i percorsi alternativi concordati.

    La Valle Umbra Servizi provvederà a posizionare la segnaletica con i percorsi alternativi da seguire e l’interruzione della strada in tutte le intersezioni (S.S. 418/via Degli Orafi – S.S. 418 intersezione via Eduardo De Filippo – via Martiri Della Resistenza/via Loreto – Via Loreto/via F. Benedetti Valentini).

