Domenica 1 maggio 2022

(DMN) Spoleto – L’AVIS Spoleto, in collaborazione con il Museo della Ferrovia Spoleto-Norcia , Co.Mo.Do. (Cooperazione per la Mobilità Dolce) e Umbria Mobilità, organizza la “Camminata della Salute” lungo la ex Ferrovia Spoleto Norcia dall’inizio del tracciato (svincolo Spoleto Nord) fino a Sant’Anatolia di Narco. L’appuntamento è per domenica 1 maggio 2022.

Tutte le informazioni nella locandina: