L’AVIS di Spoleto rinnova per il 2026 il progetto “Multiservice” a supporto delle Associazioni del territorio

L’AVIS di Spoleto, anche per il prossimo anno 2026, nel rispetto del progetto Multiservice, mette a disposizione la propria sede per tutte quelle Associazioni del territorio comunale, in possesso di determinati requisiti, che ne facciano apposita richiesta.
Creare sinergie con le realtà associative operanti nei comuni ove è attiva l’AVIS locale (Spoleto – Castel Ritaldi – Campello sul Clitunno – Sant’Anatolia di Narco – Cerreto di Spoleto – Monteleone di Spoleto – Poggiodomo – Scheggino – Vallo di Nera) rientra nelle finalità che il sodalizio avisino si è preposto di conseguire.
Si pensa alle tante società sportive o di volontariato che, non avendo una sede sociale, sono costrette ad incontrarsi in luoghi di fortuna.
Ebbene, la sala riunioni di via fratelli Cervi sarà messa a loro disposizione, qualora dimostrino che l’Associazione, legalmente costituita, non abbia scopi di lucro o finalità politiche o commerciali.
L’utilizzo della sala riunioni avisina, da limitarsi esclusivamente all’incontro programmato, sarà possibile in forma assolutamente gratuita, con solo un piccolo rimborso delle spese di pulizia del locale.
Non solo, le Associazioni interessate potranno prevedere presso l’AVIS un proprio recapito di segreteria. Avranno cioè a disposizione un computer ed uno spazio scaffalatura, che potranno utilizzare per alcune ore della settimana, concordate con l’AVIS stessa, e fino ad esaurimento della disponibilità strutturale.
Le Associazioni interessate dovranno presentare apposita richiesta scritta indirizzata all’AVIS di Spoleto, specificando se intendono usufruire saltuariamente della sola sala riunioni o, in aggiunta, anche del servizio di segreteria come su richiamato.
L’iniziativa in parola, oltre a svolgere un compito sussidiario a favore dell’associazionismo del territorio, è tesa anche a far meglio conoscere l’AVIS e le attività umanitarie, nel rispetto del motto “l’AVIS per Spoleto, Spoleto per l’AVIS”.
