L’Avicenna International College di Budapest a Spoleto

Steve Szabó, preside dell’Avicenna International College di Budapest, accompagnato dal dirigente scolastico Mauro Pescitelli, è stato accolto nella Sala dello Spagna a Palazzo comunale da Luigina Renzi, assessora al benessere e innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona e promozione della pace e dell’accoglienza del Comune di Spoleto.

Si è trattato di una visita preparatoria in vista dello stage che 8 studenti della scuola ungherese faranno nella nostra città per una settimana a partire dal prossimo 24 marzo. Si tratta di uno scambio a tutti gli effetti, visto che proprio in questi giorni due studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sansi – Leonardi – Volta” – Liceo delle Scienze Umane si trovano a Budapest per seguire per un mese le lezioni nell’Istituto Avicenna.

“Siamo molto contenti di ricevere questi studenti e queste studentesse nella nostra città – ha dichiarato l’assessora Renzi – Crediamo fortemente che lo scambio possa dare a tutti l’opportunità di avere respiro internazionale, di migliorare le capacità linguistiche e di confrontarsi con studenti di altre nazionalità. Gli scambi interculturali rappresentano un’occasione unica per crescere sia come individui che come comunità globale perché promuovono la comprensione e la cooperazione internazionale. Investire in tali esperienze è un passo fondamentale verso un futuro più inclusivo e interconnesso, un mondo più pacifico”.

Fondato da un professore medico persiano circa 30 anni fa come scuola preparatoria per varie università, da 12 anni il liceo è una scuola internazionale dove, oltre ad avere lezioni ed esame finale di maturità in lingua inglese, ospita studenti di almeno 18 diversi paesi di provenienza.