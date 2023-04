L’Auser in campo per sostenere bambini e ragazzi nello studio

Corsi di recupero per gli studenti di scuola media e primaria

Nel segno della continuità, l’Auser Spoleto rafforza il suo ruolo nel mondo della scuola. Anche quest’anno, grazie alla disponibilità di tre insegnanti spoletine, l’associazione di volontariato dello Spi Cgil organizzerà corsi di recupero dal lunedì al venerdì pomeriggio per gli studenti della scuola media (dalle 15 alle 17,30) ed il sabato mattina (dalle 10 alle 12) per gli alunni delle scuole primarie cittadine. L’iniziativa si inserisce nel solco della continuità di quanto già realizzato nell’anno passato,con il progetto “Resilienza” finanziato dalla Regione e grazie all’ottimo riscontro fatto registrare in termini di partecipazione lo scorso anno, quando sono state offerte gratuitamente oltre 60 ore di lezione.

Alla presentazione dei corsi di recupero, svoltasi nella sala “Dario Principi”, hanno partecipato,tra gli altri, il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, il presidente regionale dell’Auser, Manlio Mariotti e quello dell’Auser di Spoleto, Stefano Mari. “Questa di Spoleto – ha esordito Mariotti -, è la prima amministrazione comunale che finanzia questo progetto: l’Auser ha messo in campo attività di supporto psicologico, corsi di digitalizzazione rivolti agli anziani e sostegno scolastico per bambini e ragazzi. Visto che la Regione ha deciso di puntare su altri bandi, ci siamo rivolti ai Comuni. I progetti che abbiamo ideato come Auser si spera proseguiranno grazie all’impegno concreto di altre amministrazioni locali quali quelle di Città di Castello, Gubbio e Città della Pieve”. Da qui il ringraziamento al sindaco spoletino Andrea Sisti per l’attenzione rivolta dall’amministrazione comunale all’iniziativa ed alle insegnanti, le quali sono per le scuole medie Simona Del Bello (italiano), Tilde Fabi (matematica) ed Enrica Quintili (inglese), mentre per le elementari Paola Cintio, che svolgono in maniera del tutto volontaria e gratuita il loro compito. Il sindaco Sisti, dal canto suo, ha ringraziato i volontari dell’Auser, che non si limitano ad accompagnare i bambini delle scuole materne e primarie nel tragitto da casa a scuola e viceversa, ma che svolgono un ruolo da protagonisti nell’offrire un supporto a chi “non ce la fa a tenere il passo con gli altri, perché – ha sottolineato il Sindaco -, non possiamo dire che i problemi dei nostri ragazzi si sono risolti con la fine della pandemia. E l’Auser ha avviato, già dallo scorso anno, un percorso virtuoso che offre ai nostri ragazzi ed alle loro famiglie una grande opportunità”.

Per informazioni ed iscrizioni ai corsi, l’Auser Spoleto è a disposizione nella sede di via Nursina 12, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30, oppure contattando nello stesso orario il numero 0743-224317 o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica auserspoleto@libero.it

(R.B.)