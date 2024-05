Laureti e Zingaretti a Spoleto per parlare di Europa

Si terrà giovedì 16 maggio, dalle 18.00 alle 20.00, a Spoleto, presso l’Auditorium della Stella, in piazza Garibaldi, l’iniziativa “L’Europa coi piedi per terra”, promossa da Camilla Laureti, eurodeputata del PD e candidata alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno nella circoscrizione dell’Italia centrale. All’iniziativa interverranno, oltre a Laureti: Andrea Sisti, sindaco di Spoleto; Nicola Zingaretti, deputato del PD e candidato alle elezioni europee nell’Italia centrale; Stefania Proietti, sindaca di Assisi e presidente della Provincia; Tommaso Bori, segretario regionale del PD; Marina Sereni, responsabile sanità del PD; Walter Verini, senatore del PD. “L’appuntamento – spiega Laureti – non sarà solo l’occasione per raccontare il lavoro che ho svolto in questi due anni e mezzo al Parlamento europeo, ma soprattutto servirà per confrontarci sulle sfide che attendono l’Unione. Le prossime elezioni europee saranno infatti le più importanti di sempre e l’UE è chiamata a rivestire un ruolo cruciale nel mondo e a essere sempre più determinante nelle nostre vite. Questa campagna elettorale – conclude- è un viaggio collettivo, da affrontare con determinazione e con i piedi per terra, fra le nostre comunità, perché mai come oggi, come ci ha insegnato il nostro amato presidente David Sassoli, nessuno si salva da solo”.