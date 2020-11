Laurea Magistrale, l’irrealizzabile sogno di Marco De Paolo, divenuto realtà

Il 19.11.2020 alla presenza della commissione di laurea presieduta dal Prof. Antonio Catolfi, e dai professori: Donatella Padua, Renato Tomei, Giovanna Zaganelli, Toni Marino, Salvatore Paone, Enrico Terrinoni, Il dr. Marco De Paolo ha esposto la tesi di ben 153 pagine, riguardanti il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblicitaria, Social Media Advertising – Valori Sociali e Trend Commerciali.

Impegnativo traguardo per la Laurea Magistrale, il sogno quasi irrealizzabile per Marco De Paolo, 36enne studente, padre, lavoratore, con una storia davvero incredibile, quella di un giovane che porta a termine il suo percorso accademico, con uno straordinario spirito di sacrificio, tenacia, determinazione e tanta, tanta forza di volontà.

Il neo Dottore, Marco De Paolo, racconta oggi di essere fiero e orgoglioso dell’eccezionale risultato raggiunto, ma di aver sofferto e lottato moltissimo per raggiungere il traguardo, essendo padre di una splendida bambina di due anni e mezzo, ma soprattutto per il suo ruolo professionale di agente di commercio esclusivo per il Trentino-Alto Adige, un incarico importante assegnatogli da una multinazionale americana, per le sue referenze e meriti riconosciuti nel centro Italia e che lo ha obbligato a trasferirsi quindi dall’Umbria al nuovo luogo di lavoro.

Marco visibilmente commosso, ci parla di quanto sia stato difficile studiare nel poco tempo a disposizione ed oltretutto, trovarsi distante dall’Università di Perugia.

“Dopo il lavoro, racconta, tanti km percorsi e le mie responsabilità di padre, volevo studiare ma oramai sembrava impossibile…, ma non potevo mollare! Non potevo rassegnarmi, avevo un sogno da realizzare! Lo dovevo a me stesso, a mio padre, un grande uomo e professore che oggi non c’è più, al mio gemello Carlo, perso alla nascita, a mio fratello Francesco e mia sorella Elisia e a mia nonna Pina che mi ha insegnato i grandi valori della vita ma soprattutto, lo dovevo a mia madre che nella sua redazione, mi aveva riservato uno studio tutto per me, e’ stata la mia coach, colei che quando esausto non riuscivo a proseguire, mi incoraggiava e mi ha dato tanta forza e motivazione e’ da quel momento, che ho tirato fuori la grinta, studiando di notte e in ogni momento libero dal lavoro possibile.

É stato estenuante, ma ce l’ ho fatta e oggi, ne sono riconoscente e orgoglioso!”

A sua figlia Virginia, Marco dedica la sua Laurea Magistrale, nella speranza che un giorno possa realizzare i suoi sogni, con la sua stessa determinazione e rivolge un pensiero speciale alla sua compagna Ilenia, che ha condiviso lo stress della lunga preparazione e la gioia del risultato finale.

La Professoressa Giovanna Zaganelli è intervenuta in sede di esame, ha sottolineando la massa critica sul Covid19 che emerge dalla tesi di Marco De Paolo e tutte le opportunità lavorative, che emergono a causa di una pandemia.

L’analisi precisa e accurata dell’innovazione tecnologica applicata all’isolamento, alla distanza sociale, mentre sconvolge i vecchi scenari, apre la strada ad un mondo nuovo, ad una opportuna rivisitazione del modello imprenditoriale, artigianale e commerciale mondiale.

Il Dr. De Paolo, infine, rivolge un appello a tutte le persone che hanno un sogno e che a causa di particolari vicissitudini, non riescono a realizzare, a tutti quei ragazzi che non trovano lavoro, agli insoddisfatti, a quelli che sentono di poter dare e fare di più: “spingetevi oltre i vostri soliti confini, siate coraggiosi, credete in voi stessi e non abbiate paura del cambiamento, fuori dalla nostra zona comfort ci sono opportunità e soddisfazioni, non lasciatevi morire dentro, la vita è una! Ponetevi un obiettivo, studiate, imparate e lottate per raggiungerlo!”