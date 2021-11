Laura Timpu, da Spoleto alla Nazionale U18 di rugby

La flanker classe 2004 si allena costantemente al campo della ASD Spoleto Rugby a San Nicolò

La spoletina Laura Timpu è tra le convocate per il raduno Nazionale U18 di rugby, legato al Progetto di Area U18 femminile. La giocatrice in forze alla squadra di serie A del Frascati Rugby Union 1949 è stata selezionata insieme ad altre 33 atlete per il raduno che si terrà a Rovato (BS) dal 12 al 14 Novembre 2021.

Laura, flanker classe 2004, gioca a rugby da solo un anno, ma grazie alle sue capacità atletiche e caratteriali in poco tempo è riuscita a farsi notare proprio durante questa stagione sportiva.

L’entusiasmo e la voglia di confrontarsi e di apprendere quanto le sarà trasmesso la porteranno sicuramente lontana.

Laura si allena tutti i lunedì e i mercoledì presso il campo della ASD Spoleto Rugbyin via Falchi e tutti i venerdì si reca a Frascati per gli allenamenti congiunti insieme alle sue compagne senior (Roberta, Teresa e Gaia) anch’esse in prestito alla società laziale.

L’ASD Spoleto Rugby ringrazia tutto lo staff del Frascati Rugby union 1949 e in particolar modo i tecnici, Leila Pennetta e Maria Cristina Tonna per l’opportunità che le stanno dando.

Il sodalizio spoletino , guidato da Alessandro Ruisi, sta avorando, insieme a tutte le società umbre ad un progetto di sviluppo del rugby femminile, dalle più piccole (5 anni) fino alle seniores e sono questi gli esempi che possono fare solo che bene.