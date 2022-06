Il vicesindaco Stefano Lisci: ”Risultato importante che testimonia la costante crescita del basket a Spoleto”

“Abbiamo accolto con grande piacere la notizia della promozione in serie C di basket della Atomika Spoleto, una promozione che mancava da tempo e che testimonia il livello raggiunto da un movimento sportivo in forte crescita nella nostra città”.

Non nasconde la soddisfazione il vicesindaco Stefano Lisci per la vittoria ottenuta dalla società spoletina in gara 3 contro il Cannara Basket nella finale play off del campionato di serie D.

“ È un risultato importante, arrivato al termine di una partita sofferta che ha fatto venir fuori le qualità migliori dei ragazzi guidati dall’allenatore Roberto Peron – ha aggiunto il vicesindaco Lisci – Mi congratulo anche con il presidente Gianluca Bernelli, perché riuscire a condurre una società verso traguardi sportivi di valore non è mai impresa semplice. Nei prossimi giorni lo incontrerò a Palazzo Comunale per conoscere eventuali criticità incontrate nella stagione appena conclusa, individuare insieme le soluzioni migliori e capire le esigenze della società sportiva in vista della partecipazione al campionato di serie C”.

Immagine dalla pagina Facebook ufficiale della società