L’Atletica Winner Foligno protagonista tra Stramarzolina e Firenze Half Marathon

Domenica ricca di soddisfazioni per l’Atletica Winner Foligno, protagonista su più fronti domenica 29 marzo.

In primo piano la presenza alla 38ª Stramarzolina, manifestazione organizzata dall’Atletica Capanne e dalla ProLoco Athletic Team, disputata a Capanne, nel comune di Perugia, sulla doppia distanza dei 21 e dei 9 chilometri.

Nella mezza maratona di 21 km, ottime prove per gli atleti folignati a partire da Marco Bonci, con 1:29:04. A seguire Francesco Pirani (1:34:52), Walter Merulli (1:35:32), Carlo Ugolini (1:36:30), Carlo Sabbatini (1:38:15), Giuseppe Biagetti (1:39:07), Giovanni Cruciani (1:42:01), Tania Cola (1:42:29), Paolo Berti (1:43:38), Gaetano Medorini (1:44:28), Giuseppe Bitti (1:47:51), Francesco Trosino (1:50:25) e Fabrizio Moretti (1:52:01). Proprio dai 21 km arrivano anche importanti piazzamenti di categoria: vittoria per Tania Cola nella SF35, secondo posto per Walter Merulli nella SM60 e per Giuseppe Bitti nella SM70.

Grande partecipazione anche nella prova sui 9 km, dove la maglia Winner Foligno si è vista in tutte le posizioni del gruppo. Il migliore è stato Mirco Pizzoni in 34:41, seguito da Daniele Francucci (35:09) e Alessandro Coppola (35:41). Buone prestazioni anche per Elia Pani (36:45), Simone Brauzi (38:06), Pier Francesco Costarelli (38:24), Savio Doronzo (38:27), Gianluca Rosi (38:46), Andrea Garofalo (39:34), Claudio Menchinella (40:09), Fabio Reggianti (40:24), Primo Angelucci (40:58), Giorgia Marchionni (41:27), Roberto Micanti (42:11), Daniela Farinelli (42:21), Elisa Schiavolini (42:38), Francesco Buda (42:39), il capitano Roberto Raio (42:41), Patrizia Casalini (43:02), Federico Bestiaccia (43:06), Luca Crispignoli e Roberto Placidi (43:14), Luca Mancini (43:40), Mauro Pirani (43:41), Maria Cristina Narcisi (44:51), Giuseppe Chiari (44:59), Pierluigi Mortaro e Laura Marcantoni (45:11), Barbara Fusaro (45:27), Roberta Fusaro (45:42), Sandra Antovska (46:02), Elisa Tiburzi (46:56), Elisabetta Mei (47:49), Riccardo Bartolucci (49:32), Roberto Amoni (52:44), Romualdo Burattini (52:50), Giulia Ciotti (54:59), Giulia Paolucci (55:02), Biagio Malafronte (58:24) e Maura Aristei (59:39).

Anche nella distanza più breve non sono mancati i podi di categoria: vittoria per Sandra Antovska nella SF35 e per Romualdo Burattini nella SM70, secondo posto per Patrizia Casalini nella SF55, terzo posto per Mirco Pizzoni nella SM50, Daniele Francucci nella SM35, Alessandro Coppola nella SM45 e Daniela Farinelli nella SF45.

Parallelamente, una rappresentanza della società folignate ha preso parte anche alla XLI Firenze Half Marathon, gara di 21 km sviluppata su due giri nel centro storico di Firenze. Ottimi riscontri cronometrici anche qui: Simone De Luca ha chiuso in 1:33:00 (real time 1:32:16), Jacopo Iacarella in 1:40:03 (1:39:58), Gabriele Capodicasa in 1:45:13 (1:40:08), Paola Stefanucci in 1:46:58 (1:44:05) e Matteo Passeri in 2:14:42 (2:10:31).