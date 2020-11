L’Associazione Pro Campello si prepara per i prossimi eventi

Importante sostegno della Meccanotecnica Umbra e della Fondazione CaRiSpo

In previsione della futura programmazione degli eventi, l’associazione Pro Campello si sta attrezzando per dare un’offerta più adeguata.

In tale prospettiva ha provveduto in questo 2020 ad effettuare il miglioramento del C. A. T. con l’istallazione di pannelli isofonici e tendaggi e ad acquistare cento nuove sedie di classe 1 agganciabili.

Ciò si è potuto realizzare grazie al sostegno della Meccanotecnica Umbra di Campello Sul Clitunno del presidente Alberto Pacifici e della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e del suo Presidente Sergio Zinni, che ringraziamo sentitamente per l’ attenzione che dimostrano sempre al territorio campellino.

Un anno difficilissimo per tutti il 2020, e non poteva essere diversamente, per l’Associazione Pro Campello. La pandemia ha comportato una riduzione delle attività, ma non il fermo totale. Superando non poche difficoltà, con la forza di volontà e l’entusiasmo dei propri volontari, la pro loco è riuscita a realizzare, anche con l importante contributo del Comune di Campello Sul Clitunno un evento riscuotendo notevole successo.

Con l’organizzazione infatti dell’Estate Campellina ha visto una significativa partecipazione di pubblico, la pro loco ha voluto comunque assicurare continuità alla propria attività, anche se contenuta, volendo in tal modo anche reagire alla pesantezza pandemica.