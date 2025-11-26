L’Associazione “Prima Spoleto” sollecita la riattivazione dell’Istituto Tecnico per Geometri

L’Associazione Prima Spoleto interviene con decisione sul tema dell’offerta formativa cittadina, chiedendo alle istituzioni locali un impegno concreto per la riattivazione dell’Istituto Tecnico per Geometri, soppresso alcuni anni fa per la scarsità di iscrizioni.

In una nota indirizzata al sindaco di Spoleto Andrea Sisti, al presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e, per conoscenza, al presidente del Collegio dei Geometri di Perugia Enzo Tonzani, il Consiglio Direttivo dell’associazione evidenzia come la chiusura dello storico Istituto, per decenni punto di riferimento per un vasto territorio regionale, sia stata favorita non solo dal calo demografico, ma anche da un periodo particolarmente difficile per il comparto edilizio e da un’offerta didattica non più in linea con le aspettative degli studenti.

Secondo Prima Spoleto, oggi tali condizioni sarebbero mutate in modo significativo: il settore delle costruzioni mostra nuove prospettive di crescita e la richiesta di tecnici qualificati è in forte aumento. Da tempo – si legge nella nota – il Collegio dei Geometri di Perugia avrebbe già sollecitato le istituzioni per riattivare l’indirizzo, richiamando la carenza di figure professionali e le opportunità occupazionali che potrebbero derivarne.

L’associazione pone l’accento anche su un’altra criticità: l’incertezza che grava sull’Istituto Tecnico Agrario con sede a Sant’Anatolia di Narco, dove potrebbe non essere più possibile, nel prossimo futuro, iscriversi al primo anno, costringendo gli studenti interessati a rivolgersi ad altre sedi come quella di Todi.

Alla luce di queste considerazioni, Prima Spoleto chiede un “immediato interessamento” delle istituzioni competenti affinché si proceda al ripristino dell’Istituto per Geometri nella città. Una riattivazione ritenuta strategica, sia per offrire nuove opportunità formative ai giovani del territorio, sia per contrastare il fenomeno crescente dell’esodo giovanile e le difficoltà occupazionali locali.