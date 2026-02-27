L’Associazione Prima Spoleto ricorda il Prof. Luciano Casciola

Son passati esattamente 35 anni da quando il prof. Luciano Casciola arrivò nel nostro ospedale quale primario del Pronto Soccorso: primo marzo 1991.

Come Associazione ”Prima Spoleto” vogliamo ricordare questa ricorrenza dedicando proprio un convegno all’illustre medico che tanto prestigio ha dato al San Matteo durante la sua permanenza.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà infatti sabato 28 febbraio, alle ore 16.00, presso la sala congressi dell’Albornoz Palace Hotel.

Oltre ai famigliari del professionista ed ai vari Rappresentanti Istituzionali di ogni livello ed appartenenza, porteranno la loro testimonianza professionale ed umana anche i validi Collaboratori che nel tempo hanno fatto parte della sua equipe: il dr. Raffaele Bellochi, il dr. Graziano Ceccarelli, il dr. Lelio Di Zitti, il dr. Costanzo Fedeli, il dr. Alberto Patriti ed il dr. Alessandro Spaziani.

Saranno soprattutto loro a testimoniare la valenza del prof. Casciola e i traguardi che ha raggiunto soprattutto nella chirurgia laparoscopica e in quella robotica, mettendosi continuamente in discussione e rendendo il suo operato innovativo rispetto alle tecniche interventistiche dei tempi.

A livello tecnologico ha potuto sempre contare sul sostegno degli istituti di Credito locali, soprattutto della Fondazione Carispo che, anche in occasione di questo convegno, ha dimostrato grande sensibilità.

Ecco perché l’appuntamento di sabato sarà una piacevole e preziosa occasione per omaggiare certamente la persona, ma anche la particolare valenza che il nostro ospedale, grazie soprattutto a lui, ha rappresentato nel contesto regionale e non solo.

Siamo certi che gli spoletini, con la loro presenza, testimonieranno la gratitudine e l’apprezzamento che sempre gli hanno riservato.