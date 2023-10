Il 27 ottobre la presentazione del libro “La Storia Di Cesare, scegliere ad occhi chiusi la felicità” di Valentina Mastroianni

L’Associazione “La Maestra Patrizia”porta a Spoleto una storia d’amore, resilienza e coraggio.

Il 27 Ottobre nella Sala Convegni dell’Hotel dei Duchi arriva infatti alle 18.00 Valentina Mastroianni, autrice del libro “La Storia Di Cesare, scegliere ad occhi chiusi la felicità”; Valentina dialogherà con Davide Fabrizi e ci racconterà la sua storia attraverso le pagine del suo libro.

Valenitna è una mamma di tre meravigliosi ragazzi, Alessandro, Teresa e Cesare.. proprio con Cesare ha iniziato un viaggio fatto di irte salite ma anche di importanti e profonde scoperte: Cesare da quattro anni combatte con la neurofibromaotis, che gli ha portato due tumori cerebrali e la cecità.. sarebbe stato facile piangersi addosso e arrabbiarsi col mondo, ma Valentina ha scelto una strada diversa: quella dell’amore , della condivisione e del sorriso..

Ha creato una pagina instragram che in pochissimo tempo ha raggiunto quasi 300000 followers, in cui si racconta ogni giorno e conidivide passi e momenti di questo viaggio, anche per aiutare chi si trova nella sua stessa condizione.

I suoi post, le sue storie e le pagine del suo libro trasudano tutta la sua forza e tutto l’amore per la sua famiglia, che le permettono di affrontare tutto con positività e voglia di combattere.. Cesare è un bambino magnifico che ogni giorno ci insegna come guardare veramente il mondo dalla giusta angolazione.

L’incontro è andato sold out in pochissime ore dal suo annuncio, ma l’autrice, dopo la presentazione, sarà a disposizione per chiunque volesse per un firma copie sempre all’hotel dei Duchi.