Ci saranno l’ Avv. Elisa Fioroni Torrioni, l’Avv. Alberto Minci e l’Avv. Valeria Perini

Nasce l’Osservatorio Nazionale Aiga sulle Carceri (ONAC) il primo osservatorio con 130 sedi su tutto il territorio nazionale. Obiettivo dell’Aiga, attraverso l’Osservatorio, sensibilizzare opinione pubblica e legislatore sull’importanza di avviare un serio dibattito sulla riforma dell’ordinamento penitenziario, per dare effettività al principio costituzionale di rieducazione della pena, per la dignità di detenuti e del personale di polizia penitenziaria e per la sicurezza del nostro Paese.

Domani 13 Aprile l’O.N.A.C. visiterà in contemporanea 19 carceri in tutte le Regioni italiani ed è di grande importanza che per l’Umbria la scelta sia ricaduta sulla Casa di Reclusione di Spoleto dove si recheranno l’ Avv. Elisa Fioroni Torrioni, l’Avv. Alberto Minci e l’Avv. Valeria Perini.

Come sottolineato dal Presidente Nazionale AIGA Avv. Francesco Paolo Perchinunno l’iniziativa non ha precedenti per la diffusione e capillarità e “ci permetterà di garantire una reale e concreta mappatura di tutti gli istituti penitenziari.”