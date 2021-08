L’associazione Amici di Spoleto si congratula con Agnese Duranti

Candia Marcucci: “Orgogliosi della nostra concittadina ambasciatrice dello sport spoletino nel mondo”

Dopo la sua prima apparizione in nazionale maggiore al Grand Prix di Mosca nel 2015, ed i numerosi e prestigiosi titoli internazionali conquistati, la ginnasta spoletina Agnese Duranti e le Farfalle Azzurre medaglia di bronzo ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo.

“Ci congratuliamo per l’eccezionale risultato che ha visto protagonista Agnese Duranti – afferma la presidente dell’Associazione Amici di Spoleto, Candia Marcucci – è grande l’orgoglio di vedere un’atleta spoletina salire su un podio così prestigioso dopo aver già conseguito straordinari risultati ai più alti livelli sportivi. Grazie a nome di tutta la nostra Associazione per questo importante risultato

Orgogliosi della nostra concittadina ambasciatrice dello sport spoletino nel mondo.”