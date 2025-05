L’Associazione Amici delle Miniere APS – Spoleto aderisce alla XVII Giornata Nazionale delle Miniere

XVII Giornata Nazionale delle Miniere, appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione e alla promozione del turismo minerario come patrimonio culturale.

L’iniziativa è promossa e coordinata da REMI, ISPRA, in collaborazione con AIPAI, ANIM, ASSORISORSE, G&T, MASE e con patrocinio di prestigiose istituzioni quali European Route of Industrial Heritage ERIH, Consiglio Nazionale dei Geologi CNG, EuroGeoSurveys EGS, e AMODO Alleanza per la Mobilità dolce.