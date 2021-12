L’assessore Angelini Paroli nel Consiglio direttivo del Gal Valle Umbra e Sibillini

“Lavorando insieme ai comuni limitrofi, penso all’area della Valnerina come a Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria, possiamo realizzare progetti di sviluppo finalizzati non solo a promuovere le diverse realtà territoriali, ma anche a creare nuova occupazione in settori strategici come quelli legati al turismo, all’artigianato, all’agricoltura e al settore del commercio”

L’assessore Giovanni Maria Angelini Paroli entra a far parte del Consiglio direttivo del Gal Valle Umbra e Sibillini. La decisione è stata presa dall’Assemblea dei Soci nel corso della seduta del 16 dicembre scorso.

L’assessore Angelini Paroli, il cui incarico durerà fino a luglio 2023, subentra al Commissario Straordinario Tiziana Tombesi che, dopo il commissariamento del Comune di Spoleto avvenuto nel marzo 2021, era stata eletta nel Consiglio direttivo al posto dell’ex assessore Ada Spadoni Urbani.

“In un’ottica di sviluppo locale e territoriale integrato il ruolo del Gal Valle Umbra e Sibillini ha un’importanza fondamentale e strategica – ha dichiarato l’assessore al marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale Angelini Paroli – Lavorando insieme ai comuni limitrofi, penso all’area della Valnerina come a Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria, possiamo realizzare progetti di sviluppo finalizzati non solo a promuovere le diverse realtà territoriali, ma anche a creare nuova occupazione in settori strategici come quelli legati al turismo, all’artigianato, all’agricoltura e al settore del commercio. Questo sarà l’obiettivo per cui lavorerò all’interno del Consiglio direttivo del Gal”.

Il Gal Valle Umbria e Sibillini opera nel territorio della Regione Umbria, prevalentemente in quello dei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggio, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera e Valtopina.