L’Assemblea dei soci della Fondazione Festival dei Due Mondi approva il Bilancio 2023

Il 9 maggio 2024, sotto la presidenza del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, si è tenuta l’Assemblea dei Soci della Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus che ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2023 che si è chiuso con un utile netto di € 50.155 (€ 6.144 nel 2022).

I ricavi conseguiti nel corso del 2023 si sono attestati a € 6.469.237, in crescita del 5,6% rispetto all’esercizio precedente. Le oltre 200 recite dei 58 spettacoli in cartellone nella 66a edizione del Festival hanno registrato un tasso di occupazione degli spazi dell’89,6% e il fatturato lordo derivante dalla vendita dei biglietti ha superato i € 690.000. La presenza del pubblico è stata molto alta anche agli eventi collaterali della manifestazione. Gli incontri mattutini con gli artisti al Giardino Campello hanno avuto grande partecipazione, così come la mostra “Gli anni di Menotti 1958-1998” che ha esposto una selezione accurata di costumi, bozzetti, oggetti di scena e fotografie tratti dall’immenso patrimonio del Festival.

Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla qualità della programmazione, alle politiche di marketing sviluppate negli ultimi anni che hanno consentito la creazione e l’allargamento della community del Festival e hanno coinvolto nuovi target di pubblico nonché ad una innovativa comunicazione digitale.

La Fondazione, anche nel 2023, ha proseguito con impegno nel cammino verso la sostenibilità in ambito sociale economico e ambientale attraverso numerose iniziative, tra le quali va ricordata l’applaudita lectio del prof. Stefano Mancuso sullo stato del pianeta e sulle soluzioni per preservarne l’esistenza.