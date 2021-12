L’ASI premia l’organizzazione del raduno delle Bianchine a Spoleto

Simone Fagioli: “Il premio sottolinea il valore culturale e organizzativo delle nostre iniziative”

L’Associazione Culturale “Fare Cultura” di Spoleto è onorata di annunciare che lo scorso 25 Novembre 2021 a Roma, in apertura della “Convention ASI 2021 – Insieme per crescere”, il Bianchina Club si è aggiudicato il prestigioso premio dell’ASI “La Manovella d’oro”, per il Raduno nazionale per auto storiche monomarca dal titolo “la Bianchina nel Ducato longobardo 2021”, organizzato congiuntamente dal Bianchina Club e da Fare Cultura nel mese di Settembre 2021.

La manifestazione, che ha avuto il patrocinio del Comune di Spoleto, del Comune di Campello sul Clitunno, del Comune di Scheggino e del Comune di Vallo Sul Nera, si è sviluppata in 3 giornate durante le quali si sono visitate le terre dell’antico Ducato Longobardo: la città di Spoleto con la Montagna sacra di Monteluco, la città di Campello sul Clitunno e la parte centrale della Valnerina.

“Sono felicissimo per questo risultato a livello nazionale, commenta il Prof. Simone Fagioli, Presidente di FareCultura, che sottolinea il valore culturale e organizzativo delle nostre iniziative. Ringrazio con sentimenti di sincera stima e mi complimento con i promotori e organizzatori del raduno, il Dott. Maurizio Gallinaro e la Dott.ssa Maria Elena Bartoli, che hanno saputo programmare con abilità e sapienza un evento davvero unico nel suo genere, tanto da ricevere l’ambìto Premio Nazionale conferito dell’ASI”.