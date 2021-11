L’Asd Bocciofila Città di Spoleto è Campione d’Italia

Le congratulazioni del sindaco Andrea Sisti e della giunta comunale

“Mi congratulo – scrive in una nota il sindaco di Spoleto Andrea Sisti – a nome dell’amministrazione comunale, con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila Città di Spoleto per aver conseguito un risultato di così grande prestigio.

Aver ottenuto il titolo di Campione d’Italia non è solo il segno di un impegno e di una dedizione straordinaria, capace di forgiare atleti in una disciplina di così lunga tradizione, ma è anche la testimonianza di come le discipline sportive considerate in qualche modo minori, o comunque non costantemente sotto i riflettori, hanno tutte le carte in regola per essere punto di riferimento e luogo di crescita umana e sportiva nel nostro territorio”.