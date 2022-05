L’Artista Patrizia Dalla Valle sceglie Spoleto per presentare i suoi mosaici contemporanei

La mostra dal 1 al 27 giugno alla galleria-caffè letterario del Sansi via Salara Vecchia

La mostra evento dell’artista Patrizia Dalla Valle viene presentata mercoledì 1 giugno alle ore 17 presso la galleria-caffè letterario del Sansi via della salara vecchia 21

a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti. La mostra ed il percorso culturale dell’Artista Dalla Valle ( in foto con Luca Filipponi) è presentato dal critico e storico dell’arte Enzo Dall’Ara con il supporto e la presentazione critica di Sandro Costanzi. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno ed avrà importanti e diversi momenti culturali e mediatici con vari interventi che metteranno in luce ed in evidenza il bellissimo momento culturale della stessa artista che sarà anche celebrata con il prestigioso premio internazionale Spoleto Art Festival ( Arti Visive).

La stessa artista ha in corso la mostra personale a Bruxelles ed ha esposto alla Biennale di Venezia e sempre a Venezia Dalla Valle ha ricevuto il premio internazionale Menotti Art festival Spoleto organizzato dall’Istituto Europeo Formazione e dall’Accademia Auge del prof Giuseppe Catapano.

Molto soddisfatti Luca Filipponi presidente del menotti art festival Spoleto ed Enzo Dall’Ara che cura da molti anni le mostre di questa artista: ” Questa mostra dal titolo emblematico,Il Passato della Contemporaneità vuole aprire un dibattito culturale tra passato e futuro e stabilire con dei paletti molto flessibili le probabili divisioni-influssi e le considerevoli contaminazioni”.