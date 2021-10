L’Artista Adriano Sambri nominato Accademico dell’Arte a Spoleto

L’artista aretino Adriano Sambri è stato nominato, onoris causa, Accademico in Arte nella città di Spoleto con cerimonia avvenuta nei giorni scorsi a cura dell’Accademia Auge durante il Menotti Art Festival Spoleto alla presenza del prof Luca Filipponi e del rettore dell’Accademia Auge prof Giuseppe Catapano. Adriano Sambri ha esposto le sue opere d’arte in tutto il mondo dal New York fino ai Paesi del Medio Oriente ed in moltissime capitali europee ed a soli 88 anni sta esponendo la sua ultima collezione a Spoleto ( mostra fino al 31 ottobre al caffè Letterario del Sansi via della Salara Vecchia 21).

Stupiti favorevolmente di Adriano Sambri e tutta la mostra evento sul surrealismo contemporaneo lo scrittore siciliano Pasquale Rineli che ha da poco recensito la mostra e lo scrittore e letterato napoletano Francesco Testa da poco acclamato a Vercelli con il premio Speciale Cultura Oscar Wilde. Luca Filipponi e Adriano Sambri ( in foto) stanno pensando di portare la mostra a Bruxelles al Parlamento Europeo , cosa che avverrà nel mese di dicembre 2021. Gli artisti oin mostra a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti sono:

Adriano Sambri ( Arezzo), Giuseppe Tanzi ( Pescara), Lucio Gatteschi ( Arezzo), Marta Krevsun ( Napoli), Maurizio Orsolini ( Roma),Roberto Tigelli (Trieste).