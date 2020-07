Presso il Parco Aquarossa a Gualdo Cattaneo, per Voi, cari amici artisti, abbiamo creato un evento per domenica 26 luglio in occasione del raduno Mongolfiere.

Regolamento:

Arrivo e timbratura entro le 10,00

del 26 luglio 2020

La proprietà offre per la pausa pranzo, bruschette e la “Lenticchiata” con lenticchie prodotte nei campi del Parco Acquarossa.

La consegna delle opere è prevista entro le ore 17.00

La giuria decreterà i vincitori e la premiazione ci sarà alle ore 18.00

I primi tre premi consistono in cesti di prodotti tipici offerti dal Parco Acquarossa, Falcinelli, Cantina Bartoloni, Carapace Mac Art.



Previsti premi di partecipazione.

Le opere potranno essere lasciate in esposizione nei locali Acquarossa per un periodo di almeno 15. giorni.

Vi aspettiamo numerosi, per godere delle belle emozioni che le mongolfiere in volo ci sapranno regalare ispirando la nostra grande passione artistica.

La giornata è nata per ritrovarci e dipingere insieme, ci sarà la giuria, la timbratura all’arrivo, il tema riguarda il Parco, l’Umbria, borghi e mongolfiere.

Nessun limite di misure, cornice facoltativa. Contributo

organizzativo previsto è di euro dieci.