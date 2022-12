Largo Bruno Toscano e Belvedere Gian Carlo Leoncilli Massi, le cerimonie di intitolazione si giovedì 22 dicembre

Nel centro storico della città, dedicate a due figure illustri che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di Spoleto

Due nuove intitolazioni nel centro storico di Spoleto, dedicate a due figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della città.

Il Belvedere tra via Filitteria, via Walter Tobagi e via del Duomo sarà dedicato al professore e architetto Gian Carlo Leoncillo Massi, scomparso il 4 gennaio 2007, quale doveroso “riconoscimento dei noti meriti intellettuali e la chiara fama nazionale ed internazionale maturata nel campo dell’architettura”.

Alla cerimonia di scopertura della targa, che si terrà giovedì 22 dicembre alle ore 10, interverrà il sindaco Andrea Sisti e l’architetto Bruno Mario Broccolo.

Alle ore 11.00 è in programma, davanti a piazza Carducci, in viale Giacomo Matteotti, l’intitolazione del Largo Giovanni Toscano, indimenticato sindaco della città di Spoleto che “nei primi anni ‘50, caratterizzati da ristrettezze non solo economiche, ebbe la sensibilità ed intelligenza di intuire la vocazione culturale della città ed il potenziale di riscatto che tale vocazione conteneva”.

In occasione della cerimonia interverrà il sindaco Andrea Sisti.