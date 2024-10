L’archivio storico del Teatro Lirico Sperimentale all’università di Perugia

Mercoledì 9 ottobre 2024, la dott.ssa Raffaella Clerici, responsabile del Centro Studi “Belli-Argiris” – Archivio storico del Teatro Lirico Sperimentale, terrà una lezione agli studenti del corso di Archivistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia, rispondendo all’invito del Prof. Mario Squadroni, già Soprintendente Archivistico dell’Umbria e figura di spicco nella storia dell’Archivistica umbra e non solo.

«Si tratta di un’occasione importante per far conoscere la molteplicità e la preziosità dei documenti conservati nel nostro Archivio a un pubblico che già possiede la qualità e la sensibilità giusta per proteggere e valorizzare il patrimonio archivistico in generale, che è il fulcro di tutta la memoria storica, oltre che un momento per veicolare la rilevante storia del Lirica Sperimentale, antica di quasi ottant’anni», così Raffaella Clerici.

La lezione, che si terrà nelle aule di Palazzo Manzoni a Perugia, verterà sulla storia del Teatro Lirico Sperimentale, con particolare riferimento al prezioso ed eterogeneo patrimonio archivistico musicale che detiene. Nel 2000, fu proprio Mario Squadroni, in qualità di Soprintendente, a dichiarare l’Archivio dello Sperimentale ‘di notevole interesse storico’.

Il Centro Studi “Belli-Argiris”, identificato come archivio storico del Teatro Lirico Sperimentale, nasce il 24 settembre 1999 in seguito alla donazione di un archivio e di una biblioteca musicale, che vanno a costituire – insieme al prezioso e composito Archivio del Teatro Lirico Sperimentale – una raccolta di documentazione di vario genere assai interessante, non solo perché testimonianza della storia dell’Istituzione che li conserva, ma anche perché rappresenta un patrimonio da cui trarre notizie sulle vicende e le fasi di cambiamento del teatro musicale italiano, lungo un arco temporale che copre quasi un secolo.