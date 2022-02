L’Anpi di Spoleto “Probo Martinelli” ricorda la partigiana spoletina Viola Giorgetti

È deceduta in questi giorni dopo aver compiuto 100 anni

L’Anpi, associazione nazionale partigiani d’Italia sezione di Spoleto, in delegazione le aveva fatto recentemente visita in occasione del suo 100esimo compleanno, nominandola socia onoraria. La spoletina Viola Giorgetti aveva preso parte alla Resistenza come staffetta per portare viveri ai partigiani che combattevano sulla montagna di Forca di Cerro. Silvio Giorgetti, suo fratello, perse la vita durante la Resistenza ed è ricordato tra i caduti per la Resistenza nella lapide di Piazza della Libertà. Viola, dopo la guerra, si era sposata con Dante Marcelli, anche lui partigiano, che dopo essere stato nell’esercito in Sardegna si arruolò nella Brigata Cremona per liberare l’Italia dai nazi-fascisti.

I coniugi Marcelli avevano ricevuto negli anni passati la Medaglia per la Resistenza dalle mani del Prefetto di Perugia nel 71° anniversario della Liberazione.

A Spoleto, Viola aveva lavorato insieme a Dante come custode del Palazzo comunale. L’Anpi di Spoleto si stringe a tutta la sua famiglia, ricorda il suo portabandiera Dante e li ringrazia per il loro contributo alla Resistenza e li prende ad esempio per ricordare tutte le donne e gli uomini che con il loro coraggio hanno sostenuto i partigiani nella Resistenza e hanno riportato la democrazia liberando l’Italia dalla barbarie nazi-fascista.

Nelle foto: Viola Giorgetti e Dante Marcelli (copertina), La tessera di socia onoraria dell’Anpi con la dedica donata dalla sezione di Spoleto a Viola Giorgetti in occasione del suo 100mo compleanno (sotto).

Nel link in basso: l’articolo, del 9 febbraio scorso, con il messaggio di auguri del sindaco in occasione dei 100 anni di Viola Giorgetti