Lancio del ruzzolone, successo a Spoleto per il “Memorial Enughe Patito”

All’appuntamento sportivo, svoltosi sotto l’egida della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in tanti hanno ricordato l’indimenticabile figura pilastro di questa disciplina

Le piste di Pontebari di Spoleto hanno ospitato, domenica scorsa, il Memorial Enughe Patito, indimenticabile figura pilastro del ruzzolone, disciplina riconosciuta dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

La sfida, una gara a coppie patrocinata dalla Provincia di Perugia e dalla Provincia di Terni, ha visto la partecipazione di una ottantina di giocatori provenienti da diverse realtà del territorio umbro.

Per la categoria A sono saliti sul gradino più alto del podio Ercoli Gianni e Ronchi Mirco, al secondo posto Ferracchiato Giampaolo ed Onori Omero, al terzo Brugnoni Domenico e Curti Mauro, al quarto Marchesini S. – Antonini Alvaro.

Per la categoria B oro a Canepone Sauro e Venturi Antonio, argento a Samuele Celesti e Santi Riccardo, bronzo a Sani Nicolas e Neri Gianni. Al quarto posto Salomoni Enzo e Basiglini Stefano.

Per la categoria C primo posto per la coppia Valecchi Carlo e Ferracchiato Vittorio, secondo per Proietti Remo e Valecchi Sandro, terzo per Farnesi Giovanni e Arcelli.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Asd Lancio Ruzzolone Spoleto e dalla stessa Figest.