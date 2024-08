L’amministrazione comunale si congratula con Roberto Ciamarra per l’Oro olimpico conquistato con la nazionale francese di Volley

Conclusa l’avventura Olimpica la città di Spoleto vive con grande orgoglio anche lo straordinario risultato raggiunto dallo spoletino Roberto Ciamarra.

Match analyst della nazionale francese di pallavolo al fianco del commissario tecnico Andrea Giani, Roberto Ciamarra ha contribuito alla conquista della medaglia d’oro della Francia contro la Polonia.

“Abbiamo vissuto giorni ricchi di soddisfazione nel seguire le gesta dei nostri atleti e delle nostre atlete impegnati nei Giochi olimpici di Parigi – sono state le parole dell’assessore Agnese Protasi – Ma l’orgoglio di avere due nostri concittadini tra i medagliati di queste Olimpiadi credo sia per la nostra città il regalo più grande. Mi complimento, a nome dell’amministrazione comunale, con Roberto Ciamarra, la cui professionalità lo ha portato al vertice della pallavolo mondiale in un ruolo tecnico di grande importanza, frutto di studio, passione e profonda conoscenza”.

“La gioia per il risultato ottenuto da Agnese Duranti si unisce al prestigio per il risultato straordinario raggiunto da Roberto Ciamarra – ha aggiunto il vicesindaco Stefano Lisci – In un ruolo fondamentale nell’economia di uno sport di squadra come la pallavolo, Roberto ha saputo emergere con perseveranza e impegno. Non esiste riconoscimento più grande di una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Organizzeremo quanto prima una cerimonia in suo onore a Palazzo comunale”.